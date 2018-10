Raiskauksesta syytetty Cristiano Ronaldo sanoo omatuntonsa olevan puhdas: ”En suostu ruokkimaan mediaspektaakkelia”

Urheilu

Raiskauksesta syytetty Cristiano Ronaldo sanoo omatuntonsa olevan puhdas: ”En suostu ruokkimaan mediaspektaakk

Jalkapallomaailman

Portugalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Las Vegasin

Saksalaislehti

Manchester United