Nelihenkisen perheen ilta Liiga-ottelussa voi käydä kukkarolle – HIFK on selvästi kallein, Tappara ja TPS tarjoavat samaa tuotetta lähes puoleen hintaan

Nelihenkisen perheen ilta Liiga-ottelussa voi käydä kukkarolle – HIFK on selvästi kallein, Tappara ja TPS tarj

Vaikka illan hinta IFK:n otteluissa on perheelle melkoinen, yleisömäärissä se ei näy negatiivisesti. IFK on ollut Liigan selvä yleisökuningas usealla edellisellä kaudella.



Viime kaudellakin seuran yleisökeskiarvo oli 7 165 katsojaa ottelua kohden, kun toiseksi eniten yleisöä ottelua kohden keräsi Tappara 5 544 katsojalla.



”Tietenkin katsojat haluavat nähdä myös voittavan joukkueen, mutta ajattelen, että he haluavat peleistä myös yhteisöllisyyden kokemuksen, mahdollisuuden tavata kavereita ja päästä hetkeksi irti arjesta”, Lindström sanoo.



Edullisimmaksi ilta tulee esimerkkiperheelle Raumalla, jossa kuluja kertyy vain 60 euroa. Hintaero on melkoinen, vaikka tuote on periaatteessa sama.



Sijoitus vertailun edullisimpana seurana ei ole Lukon toimitusjohtaja Timo Rajalalle https://www.hs.fi/henkilo/Timo+Rajalalle+ mikään yllätys.



”Meillä on ihan tietoinen tarkoitus olla edullinen. Rauma on pieni kaupunki, eli se katsojapotentiaali, josta yleisö kerätään, on rajallisempi kuin muissa kaupungeissa.”



Rajalan mukaan yleisöä tulee peleihin, kun kolme peruspilaria on kunnossa.



”Joukkueen täytyy olla voittava, lippujen edullisia ja palveluiden toimivat. Ne ovat ne kolme asiaa, joihin tämä perustuu.”



Rajalan mukaan juuri perheet ovat Lukon ydinkohderyhmää ja heidän palveluunsa halutaan panostaa. Vaikka Lukko on hinnoiltaan edullisin, Rajalan mukaan seura ei halua korottaa halvimpien pääsylippujen hintoja.



”Me haluamme, että kaikilla olisi mahdollisuus tulla katsomaan pelejä.”



IFK:n suurta summaa selittää osittain se, ettei Helsingin Jäähallista ole saatavilla tavallista perinteistä grillimakkaraa. Sen tilalle lähimmäksi korvaavaksi tuotteeksi tarjotaan nakkimukia, jonka hinta on seitsemän euroa. HS:n hintavertailussa on ajateltu kahden nakkimukin riittävän nelihenkiselle perheelle.



Nakkimukit eivät silti selitä läheskään koko illan kustannuksia. IFK on Liigan kärkipäässä myös lippujen, virvoitusjuomien ja pysäköinnin hintojen suhteen.



Myös olut on Jäähallissa kalliimpaa kuin muualla, vaikka esimerkkiperheemme ei sitä nauttinutkaan. Liigan edullisimmilla oluen litrahinnoilla juomaa myyvät KalPa (13 euroa) ja JYP (15 euroa).



Liigan suurimpien organisaatioiden – IFK:n, Tapparan, TPS:n ja Kärppien – illan kokonaiskustannuksissa on merkittäviä eroja.



Kärpät on hintataulukon kolmas 87 euron perhekustannuksilla. Sen sijaan TPS ja Tappara tarjoavat liigaviihdettä suhteellisen edullisesti. Turussa perheen ilta maksaa 65 euroa ja Tampereella 63,60 euroa.