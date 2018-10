Jokerien voimahyökkääjä Jesse Joensuu ihmeissään: ”En usko, että Otto Janeckyä kukaan olisi kutsunut muukalaiseksi”

Urheilu

Jokerien voimahyökkääjä Jesse Joensuu ihmeissään: ”En usko, että Otto Janeckyä kukaan olisi kutsunut muukalais

Jokerien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näinkin

Tsekkihyökkääjä

Jokerit

Alkukauden

Pietarin

Entä

Jokerit ja SKA kohtaavat Hartwall-areenassa lauantaina kello 16. Viasat jääkiekko näyttää pelin suorana.