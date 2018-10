Kansainvälinen olympiakomitea jäädytti suhteensa kansainväliseen nyrkkeilyliittoon – liiton puheenjohtaja on epäilty kuuluvan rikollisorganisaatioon

Urheilu

Kansainvälinen olympiakomitea jäädytti suhteensa kansainväliseen nyrkkeilyliittoon – liiton puheenjohtaja on e

Kansainvälinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

KOK:lle

Puheenjohtajuus

Lähteet: AFP, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, The Guardian.