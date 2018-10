Tappelukukot täysin eri mieltä, mistä illan kahakka johtui: ”En voi sanoa, että se oli tappelu, vaan jotain muuta”

Urheilu

Tappelukukot täysin eri mieltä, mistä illan kahakka johtui: ”En voi sanoa, että se oli tappelu, vaan jotain mu

Jokerien

Jokerien

Lauridsenin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jokerien

SKA:n

Sanoitko

Jakupov

Millaista