Urheilu

Classic rikkoi Salibandyliigan ennätyksen – takana on nyt 30 peräkkäistä tappiotonta runkosarjaottelua

Tampereen

Edellinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pudotuspelit

Classic teki sunnuntaina suomalaista salibandyn miesten liigahistoriaa kaataessaan Porissa Karhut 9–2.Ottelu oli Classicin 30. peräkkäinen tappioton peli runkosarjassa. Se on uusi Salibandyliigan ennätys.ennätys oli helsinkiläisellä Viikingeillä, joka kausilla 1997–1999 pelasi runkosarjassa 29 kertaa peräkkäin kokematta tappiota.Viimeksi Classic hävisi Salibandyliigassa 22. syyskuuta 2017. Silloin Oilers vei Espoossa lisäpisteen jatkoajalla maalein 5–4.mukaan lukien Classic on voittanut Salibandyliigassa nyt 39 peräkkäistä ottelua. Joukkue on voittanut Suomen mestaruuden vuosina 2016, 2017 ja 2018.Edellisen kerran Classic lähti kaukalosta täysin tyhjin käsin 15. maaliskuuta 2017, kun Westend Indians yllätti sen puolivälierien avauksessa Tampereella maalein 9–8.