Sydän ja kaulavaltimot tarkassa syynissä – yksinpurjehtija Ari Huusela ei ole kohdannut vastaavaa terveystarkastusta edes työssään Finnairin lentokapteenina

Urheilu

Sydän ja kaulavaltimot tarkassa syynissä – yksinpurjehtija Ari Huusela ei ole kohdannut vastaavaa terveystarka

Finnairin

Kisajärjestäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fysiikkatreeniä

Huuselan

Aiemmin

Tämä