Maajoukkuehyökkääjä Petteri Forsell oli kiusattu, jota haukuttiin ”läskiksi” koulussa ja joukkueessa – kiusaamiseen auttoi isän neuvo

Urheilu

Maajoukkuehyökkääjä Petteri Forsell oli kiusattu, jota haukuttiin ”läskiksi” koulussa ja joukkueessa – kiusaam

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Forsell

Isä

Isän mukaan

Karin

Petterin

Kun

Petteri oli

Entiset

Kansojen liigassa Viro–Suomi perjantaina kello 21.45. Viafree.fi näyttää ottelun.