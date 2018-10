Urheilu

Ruotsin jalkapallon entinen superlupaus, Zlatanin ylistämä Labinot Harbuzi kuoli 32-vuotiaana

Ruotsalaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Harbuzi

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/MgGR15/vi-har-folk-som-gastar-och-stottar-oss