”Isäni haukkui periaatteessa ihan lyttyyn”, kertoo Suomen maajoukkue­pelaaja Robert Taylor – pohja­kosketuksen

Helsinki/Tallinna

JJK Jyväskylän

”Minun oli pakko päästä Englannista pois. Olin 18-vuotias enkä pääse edes kymppidivariin.”

Taylorin

”Katkeruutta, kateellisuutta ja ylikritisointia.”

Hänen

Robertin

”Jos peli menee huonommin, isä kyselee, mitä oikein tein kentällä.”

Viro ja Suomi kohtaavat Kansojen liigan ottelussa Tallinnassa perjantai-iltana kello 21.45. Viasat ja Viafree näyttävät pelin suorana.