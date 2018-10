Aallokko voi viedä pois reitiltä – Kaisa Sali toivoo, että paikallisen avovesiuimarin vinkit ovat ”salainen ase” Havaijin MM-triathlonissa

Urheilu

Aallokko voi viedä pois reitiltä – Kaisa Sali toivoo, että paikallisen avovesiuimarin vinkit ovat ”salainen as

Uinnilla

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kahdella

Verrattuna

Satulalla

Sali

Itseluottamusta