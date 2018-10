Urheilu

Ainakin kahdeksan vuorikiipeilijää kuoli Nepalissa

kahdeksan vuorikiipeilijää on kuollut Nepalissa, kertoo uutistoimisto AFP.Paikallisten viranomaisten mukaan vuorikiipeilijät kuolivat, kun voimakas lumimyrsky iski heidän leiriinsä Mount Gurjalla. Paikallisen poliisin mukaan myös yhdeksäs vuorikiipeilijä saattaa olla kadoksissa.ja kadonneiden joukossa on viisi eteläkorealaisen retkikunnan jäsentä ja neljä nepalilaista, kertoo Reuters.Pelastushelikopteri lähetettiin leiripaikalle lauantaiaamuna, mutta se ei pystynyt laskeutumaan huonon sään vuoksi. Myrsky oli tuhonnut leiripaikan kokonaan. Pelastajat aikovat yrittää leiripaikalle uudelleen sunnuntaina, jos sää selkenee.Mount Gurja on 7 913 metriä korkea vuori läntisessä Nepalissa.