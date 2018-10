Yksinpurjehtija Tapio Lehtinen jatkaa viidentenä – sai radiolla terveiset 8-vuotiaalta faniltaan Espoosta

Radioamatööritoiminta vaatii radioamatööritutkinnon ja luvan ViestintävirastoltaVastaanottamiseen ei tarvita lupaaTutkinnon voi suorittaa joko itseopiskelulla tai käymällä kurssi. Kursseja alkaa muutaman kerran vuodessa. Katso www.oh3ac.fi/ra-kurssi http://www.oh3ac.fi/ra-kurssi Suomessa on noin 6000 radioamatööriä, maailmassa noin kolme miljoonaaRadioamatööritoiminta on sallittua kaikkialla maailmassa paitsi Pohjois-Koreassa ja JemenissäSuomalaisten radioamatöörien keskusjärjestö on Suomen Radioamatööriliitto ry