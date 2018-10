Englannin maajoukkuevalmentaja kritisoi sarjakauden aloitusajankohtaa – ”En oikeastaan ymmärrä, miksi liigamme alkoi niin aikaisin”

Urheilu

Englannin maajoukkuevalmentaja kritisoi sarjakauden aloitusajankohtaa – ”En oikeastaan ymmärrä, miksi liigamme

Englanti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Southgate

https://www.hs.fi/haku/?query=serge+aurier

https://www.hs.fi/haku/?query=christian+eriksen

https://www.hs.fi/haku/?query=dele+alli

Kansojen