Portugalilaiset järkyttyivät palvomansa Cristiano Ronaldon raiskausepäilystä – ”Cristiano on kristuksemme: hän on usko, valo, dogma”

Urheilu

Portugalilaiset järkyttyivät palvomansa Cristiano Ronaldon raiskausepäilystä – ”Cristiano on kristuksemme: hän

Porto

Kansallissankarina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Estêvão

https://www.instagram.com/p/Bo0THGBnjR-/?taken-by=migueloliveira44

Yhdysvaltalainen

Pelinumeronsa

Portugalin

HS:n

Portugalissa

Asianajaja