Niklas-Salminen järjesti tennisyllätyksen ennen tähtien nelinpeliä: ”Alussa vähän jännitti”

vauhditetun tenniksen liiga-avauksen isoimmasta yllätyksestä vastasi HVS:n Patrik Niklas-Salminen, joka voitti ykköspelaajien kohtaamisessa Laajasalon Sata-tennistä edustavan Harri Heliövaaran 1–6, 6–3, 10–8.HVS-tennis meni jo tavoittamattomaan 3–0-johtoon kaksinpelien jälkeen ennen tähtien nelinpeliä.Heliövaara, 29, on suomalaisten ykköskaksinpelaaja ATP-listoilla ja kova haaste jokaiselle ammattilaisuraa miettivälle pelaajalle.”Todella kiva oli pelata. Alussa vähän jännitti ja yritin liian isoa peliä. Syötinkin huonosti”, Niklas-Salminen sanoi.Voitto ei ollut mikä tahansa päänahka, vaan Niklas-Salmisen ensimmäinen urallaan Heliövaarasta.”Harria vastaan on aina vaikea pelata. Hän tietää tarkasti minun pelitapani, eikä mitään saa helpolla”, Niklas-Salminen sanoi.Heliövaara on hallinnut kotimaisia kenttiä aina mukana ollessaan. Nyt asetelma oli vaikeista vaikein, kun hän tuli Kaliforniasta vasta maanantain ja tiistain välisenä yönä.”Harri on todella hyvä mittari ja ykköspelaaja Suomessa. Koko ajan saa olla häntä vastaan hereillä”, Jarkko Niemisen akatemiassa aikoinaan harjoitellut Niklas-Salminen sanoi.Liigaottelu HVS-Sata 3-0Tilanne kaksinpelien jälkeen:Patri Niklas-Salminen-Harri Heliövaara 1-6, 6-3, 10-8, Otto Virtanen-Max Wennäkoski 7-5, 6-4, Sami Huurinainen-Roope Kailaheimo 6-1, 6-4.