Rafael Nadalin ja Novak Djokovicin Saudi-Arabian matkasta nousi kohu – osallistuminen epäillyn murhaajamaan maineenkohotuskampanjaan voi tahria tennistähtien puhtoisen maineen

Urheilu

Rafael Nadalin ja Novak Djokovicin Saudi-Arabian matkasta nousi kohu – osallistuminen epäillyn murhaajamaan ma

Tenniksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saudi-Arabia

Ongelmallisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nadalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy