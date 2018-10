Eläinlääkäri Kati Niinistö näkee minuutissa, kelpaako hevonen Horse Show’hun – ”Olemme tapahtuman eläinsuojeluasiamiehiä”

Fakta

Hevosia valvoo eläinlääkäreiden joukkue



Helsinki International Horse Show’n hevoset ovat suljetulla alueella eläinlääkäreiden ja stewardien valvonnan alla.



Valvovia eläinlääkäreitä on kaksi. He tarkistavat hevoset niiden saapuessa ja ennen kilpailua.



Hoitavia eläinlääkäreitä on seitsemän. Lisäksi paikalla on 10 lääkäriopiskelijaa ja kaksi fysioterapeuttia.



Yksi eläinlääkäri vastaa hevosten dopingnäytteiden ottamisesta.