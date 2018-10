Tokiossa paljastui pahoja laiminlyöntejä maanjäristyksien varalle rakennetuissa turvajärjestelmissä – mukana vuoden 2020 olympialaisten areenoita

Urheilu

Tokiossa paljastui pahoja laiminlyöntejä maanjäristyksien varalle rakennetuissa turvajärjestelmissä – mukana v

Japanilainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyseiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: The Guardian

hydrauliikkayhtiö KYB on myöntänyt väärentäneensä tarkastustietoja, joitten kohteena ovat olleet rakennuksia maanjäristyksiltä suojaavat laitteet, eräänlaiset iskunvaimentimet, kertoo brittilehti The Guardian.Laiminlyönnit koskevat satoja rakennuksia, joitten joukossa on mediatietojen mukaan myös Tokion vuoden 2020 olympialaisten areenoita.hydrauliset vaimentimet kontrolloivat ja vähentävät tärinää rakennuksissa maanjäristyksen aikana. Ne ovat osa turvajärjestelmää, jonka avulla korkeat rakennukset voivat ikään kuin keinua voimakkaan maanjäristyksen aikana ja joka pienentää järistyksen vaikutusta.Yhtiön mukaan laiminlyönneistä ei ole aiheutunut välitöntä turvallisuusriskiä.Viranomaiset ovat kertoneet, että ongelmat tarkastuksissa saattavat ulottua yli 15 vuoden taakse.KYB on kieltäytynyt kertomasta tarkemmin, mitä rakennuksia tarkastustietojen peukalointi koskee.mediatietojen mukaan vaimentimia on muun muassa tulevien olympialaisten uintikeskuksessa ja lentopallohallissa.KYB:n johto on myöntänyt, että ainakin kahdeksan työntekijää on tahallaan manipuloinut tarkastustietoja säästääkseen aikaa ja välttääkseen viivästyksiä.Japanissa on yritetty parantaa rakennusten kykyä kestää maanjäristyksiä sen jälkeen, kun 6 400 ihmistä kuoli Koben maanjäristyksessä vuonna 1995.