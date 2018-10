Saamen maajoukkuemies Jarkko Lahdenmäki aikoo nostaa HIFK:n Veikkausliigaan – lauantaina tähtirinnat kohtaa kärkiottelussa KPV:n

Urheilu

Saamen maajoukkuemies Jarkko Lahdenmäki aikoo nostaa HIFK:n Veikkausliigaan – lauantaina tähtirinnat kohtaa kä

Töölössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahdenmäellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lahdenmäen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK:n

Liiga

Naisten

Lauantaina Töölön jalkapallostadionilla Ykköstä klo 14 HIFK–KPV ja naisten liigaa klo 18 HJK–PK-35.