Kansainvälinen kouluratsastustuomari kertoo, miten pisteet tuomarikopissa syntyvät – ”Oi voi, siinä tuli iso virhe”

Urheilu

Kansainvälinen kouluratsastustuomari kertoo, miten pisteet tuomarikopissa syntyvät – ”Oi voi, siinä tuli iso v

Kouluratsastus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suoritus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kouluratsastuksen