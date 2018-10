Koripalloilija Fiifi Aidoo oli yksinäinen poika, joka tappeli kiusaajiaan vastaan, kunnes eräänä päivänä ovisilmästä näkyi outo nainen

Urheilu

Koripalloilija Fiifi Aidoo oli yksinäinen poika, joka tappeli kiusaajiaan vastaan, kunnes eräänä päivänä ovisi

Kaarina

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aidoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aidoo sanoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aidoon elämä

”Tietenkin ne ovat nämä kädet. Eivät ne ole niin normaalit.”

Niin,

Pienempänä

Aidoo

Lukiossa Aidoo

Aidoo

”Huippu-urheilu ei valitettavasti ole tasa-arvoista touhua.”

hän nyt istuu, koripalloväen hehkuttama takamies Harold ” https://www.hs.fi/haku/?query=harold+%E2%80%9D Fiifi” Aidoo https://www.hs.fi/haku/?query=fiifi%E2%80%9D+aidoo Näin häntä on kuvailtu: Susijengin tulevaisuuden runkopelaaja, Suomessa ennennäkemätön lahjakkuus, fyysisesti poikkeusyksilö, jonka yhden ominaisuuden rinnalla kalpenevat monet NBA-pelaajatkin – myös Lauri Markkanen https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+markkanen Aidoo, 22, teki vasta hiljattain debyyttinsä miesten Korisliigassa. Mikä hänessä on niin erityistä?Vastaukseksi Aidoo levittää kätensä.muutti viisivuotiaana Ghanasta Suomeen 2000-luvun alussa. Se oli pikkulapselle melkoinen kulttuurisokki.Mitä kieltä nämä ihmiset puhuvat? Aidoo katseli ympärilleen esikoulussa eikä ymmärtänyt sanaakaan.Pohjolassa sää oli yli parikymmentä astetta kylmempi kuin Guineanlahden rannikolla Länsi-Afrikassa. Kalsea oli tummaihoisen pojan saama vastaanottokin. Häntä kiusattiin.”Olin tosi yksinäinen, koska en löytänyt aluksi tapaa kommunikoida muiden kanssa. Suomi tuntui silloin hirveän vaikealta kieleltä.”Suomeen Aidoo oli päätynyt isänsä perässä. Frank Aidoo https://www.hs.fi/haku/?query=frank+aidoo oli lähtenyt Suomeen vaihto-oppilaaksi 1990-luvun lopussa. Kolmevuotias poika ja äiti jäivät silloin Ghanaan.Isä-Aidoo sai töitä Lihatukku Veijo Votkinista ja asettui pääkaupunkiseudulle. Vanhemmat katsoivat parhaaksi, että poika pääsisi isänsä luo pohjoiseen parempiin olosuhteisiin., että aika kaksistaan yksinhuoltajaisän kanssa oli melko vaikeaa.”Olin suurimman osan ajasta yksin kotona. Ymmärsin, että iskän piti tehdä töitä, mutta ikävöin äitiäni.”Esikoulussa alkanut kiusaaminen jatkui ala-asteella. Aidoota nimiteltiin esimerkiksi neekeriksi. Hän tiesi sen olevan haukkumasana ja vastasi väkivallalla.”Olen temperamenttinen ja jouduin usein tappeluihin kiusaajieni kanssa. Se oli ainoa tapa, jolla pystyin puolustautumaan, koska en osannut kunnolla kieltä eikä minulla juuri ollut kavereita. Halusin, että minua ei enää kiusata.”Joistakin tappeluista seurasi mustelmia ja naarmuja mutta ei Aidoon mukaan pahempaa. Myös opettajat yrittivät puuttua kiusaamiseen, mutta isälleen Aidoo ei kertonut.”En ole hyvä puhumaan asioistani muille ja koin, että minun pitää selvittää tilanne itse. Päivittäinen haukkuminen ja kiusaaminen tietenkin satutti. Jos on ihminen, sen on pakko tuntua joltain.”Aidoo oli asunut Suomessa muutaman vuoden, kun ovikello soi. Hän katsoi ovisilmästä ja näki oven takana vieraan naisen.Aidoo raotti ovea. Nainen kertoi olevansa Aidoon isän kaveri. Aidoo päästi hänet sisään odottamaan.Kun isä tuli kotiin, hän paljasti Aidoolle jekkunsa: nainen oli hänen äitinsä.”Vou!” oli Aidoon reaktio. Äiti oli vihdoin tullut Suomeen. Nyt kotona oli joku odottamassa koulupäivän jälkeen.oli muutenkin muuttunut valoisammaksi. Käydessään Vesalan ala-astetta Itä-Helsingissä hän törmäsi ilmoitukseen iltapäivisin pidettävästä koripallokerhosta. Aidoo ihastui hauskalta tuntuneeseen lajiin heti.”Koripallo auttoi yli kiusaamisesta, sillä korispiireissä oli paljon ulkomaalaistaustaisia. Yläasteella oli jo huomattavasti helpompaa.”Aidoo sanoo kohtaavansa rasismia edelleen silloin tällöin mutta koripallokentillä vähemmän kuin muualla.”Mielestäni koripalloa ei voi pelata, jos on rasisti. Valtaosa maailman parhaista korispelaajista on tummaihoisia.”Aidoo vilkaisee kämmeniään.”Tietenkin ne ovat nämä kädet. Eivät ne ole niin normaalit.”ne kädet. Ne ovat valtavan pitkät.Itse asiassa ne ovat niin pitkät, että Aidoon lukiovuosien valmentaja Hanno Möttölä https://www.hs.fi/haku/?query=hanno+mottola pitää niitä poikkeuksellisina – tai tarkemmin sanottuna Aidoon syliväliä eli sivuille levitettyjen käsivarsien mittaa ja hartioiden leveyttä suhteessa Aidoon pituuteen.Aidoon syliväliksi on mitattu 210 senttimetriä. Se on paljon, sillä Aidoo on 189 senttimetriä pitkä ja tavallisesti ihmisen syliväli on sama kuin hänen pituutensa.Vertailun vuoksi: 209-senttinen Möttölä on Suomen menestyneimpiä koripalloilijoita, mutta hänen sylivälinsä on 214 senttimetriä. Lauri Markkasen pituus taas on 213 senttimetriä ja syliväli 212 senttimetriä.Maailman kovimmassa korisliigassa NBA:ssakaan ei ole monia takamiehiä, joilla pituuden ja sylivälin suhde on samankaltainen kuin Aidoolla.Isosta sylivälistä ja pitkistä käsistä on monenlaista hyötyä. On helpompi peittää syöttölinjoja, voi riistää nopeammin ja ulottuu sekä kauemmas että ylemmäs, mikä auttaa esimerkiksi torjunnoissa ja levypallotilanteissa.Aidoota ärsytti puhe hänen yläraajoistaan.”Minulle on sanottu, että pärjään koripallossa, koska käteni ovat niin pitkät. Ihan kuin en olisi joutunut tekemään yhtään duunia taitojeni eteen.”Möttölän mukaan Aidoolla on myös muita koripalloon – ja ylipäätään urheiluun – sopivia fyysisiä ominaisuuksia, kuten räjähtävyyttä ja ponnistusvoimaa.Möttölä korostaa, että hän ei halua puhua Aidoon lahjakkuudesta vaan potentiaalista.”Potentiaali on parempi sana, koska siihen kuuluu myös työnteko eikä koripallossa 22-vuotias voi olla enää vain lahjakkuus. Itse olen vaatinut Fiifiltä varmaan enemmän kuin monelta muulta, koska hänellä on potentiaalia täyttää odotukset.”pelasi juniorivuotensa Visa-Basketissa, Pussihukissa ja Sykissä. Tuolloin häntä valmensi muun muassa Kristian Palotie https://www.hs.fi/haku/?query=kristian+palotie , joka pani jo silloin merkille pojan taidot, pitkät kädet ja empatian joukkuekavereita kohtaan.Kun Aidoo oli yläasteella, koripallovalmentaja Anton Mirolybov https://www.hs.fi/haku/?query=anton+mirolybov ehdotti hänelle urheilupainotteisia opintoja Mäkelänrinteen urheilulukiossa eli ”Märskyssä”.Aidoo vastasi, että hänen keskiarvonsa ei riitä.”En ole maailman fiksuin ihminen koulussa, eikä Märskyyn kävellä sisään noin vain.”Mirolybov auttoi häntä kertomalla, mihin aineisiin pitää keskittyä eniten. Esimerkiksi ruotsin ja matematiikan numeroita oli pakko kohentaa.Työ tuotti tulosta: Aidoon peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo riitti. Hän pääsi opiskelemaan Märskyyn ja pelaamaan miesten I-divisioonassa Helsinki Basketball Academyn joukkueessa.alkoi ensimmäisen kerran pohtia vakavissaan uraa koripalloilijana. Hän alkoi saada soittoja eri joukkueista ja tarjouksia urheilustipendistä. Valmistuttuaan lukiosta hän valitsi Yhdysvaltain Phoenixissa sijaitsevan Grand Canyonin yliopiston ja joukkueen.Phoenixissa oli kuuma varsinkin kesäisin. Siitä Aidoo piti. Myös peli kulki Yhdysvaltojen yliopistosarjassa NCAA:ssa ensimmäisenä vuonna yli odotusten, vaikka meno oli nopeatempoisempaa ja pelaajat atleettisempia kuin Suomessa.Englanniksi opiskelu tuotti aluksi päänvaivaa – varsinkin esseiden kirjoittaminen, sillä Aidoo puhuu kieltä paremmin kuin kirjoittaa. Tuutorit auttoivat kuitenkin aina, kun Aidoo sitä tarvitsi. Hän myös oppi hallitsemaan ajankäyttöään aiempaa paremmin.Toisena vuonna Aidoon peliaika väheni ja kehitys hidastui. Keväällä 2018 Aidoo oli vaikean päätöksen edessä: jatkaako yliopistostipendillä Yhdysvalloissa vai lähteäkö muualle peliajan perässä?päätti lähteä.Ensimmäisenä häneen otettiin yhteyttä kaarinalaisesta Ura Basketista, joka nousi täksi kaudeksi ensimmäistä kertaa miesten Korisliigaan.Muitakin vaihtoehtoja oli, mutta Aidoo päätyi korisammattilaiseksi Varsinais-Suomeen.Ura Basketissa valmentaa Aidoolle juniorivuosilta tuttu Kristian Palotie. Hän on luvannut Aidoolle ison roolin ja uskoo, että itsepintainen ja kilpailuhenkinen nuorukainen pystyy kestämään paineet.”Hänen pitää olla niin hyvä, että vastustaja ei pysty häntä yhdellä puolustajalla puolustamaan. Jos Fiifi ei ole riittävän hyvä, emme voita pelejä.”Palotien mukaan osa Ura Basketin yksilöharjoituksista suunnitellaan niin, että ne kehittävät nimenomaan Aidoota.”Huippu-urheilu ei valitettavasti ole tasa-arvoista touhua.”

Ensimmäiset maaottelunsa

Aidoota

Huippupelaajaksi