Urheilu

Kaisa Collinin osuma vei PK-35:n mestariksi – ”Kerrankin käytettiin maalipaikat hyväksi”

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HJK:lle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

PK-35:n

HJK:n