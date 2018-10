Urheilu

Ruotsalainen hiihto­tähti sairastui vakavasti – Per Elofsson, 41, kertoi, että pääsee hädin tuskin vessaan omi

Hiihdon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elofsson voitti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy