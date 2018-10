Urheilu

Suomalainen älykeppi valloittaa maailmaa – NBA- ja NHL-seurat testaavat ”saunan lauteilla” kehitettyä esinettä

Suomalainen

Laakkonen

Laakkosen

Kontaktit

Älykeppi

Suomessa

TE3 on

Suomalaiset ovat kehittäneet urheilijan älypöksyt, rannetietokoneita ja uimarin älylättärin

Suunto