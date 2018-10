17-vuotias alppilupaus Erika Pykäläinen debytoi maailmancupissa Söldenissä ensi viikonloppuna – Pykäläisen uran alku muistuttaa Tanja Poutiaisen urasta

Urheilu

17-vuotias alppilupaus Erika Pykäläinen debytoi maailmancupissa Söldenissä ensi viikonloppuna – Pykäläisen ura

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy