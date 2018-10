Äiti kutsui 30 luokkatoveria 6-vuotiaan syntymäpäiville, mutta kukaan ei tullut – NBA-seura näki oivan sauman lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla

Urheilu

Äiti kutsui 30 luokkatoveria 6-vuotiaan syntymäpäiville, mutta kukaan ei tullut – NBA-seura näki oivan sauman

Syntymäpäivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mazzini

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äitiä

Uutinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin