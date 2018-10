Yleisurheilun pomoksi pyrkivä Sami Itani, 31, on väitellyt tohtoriksi ja puhuu arabiaa: ”Vuonna 2018 täytyy pystyä tekemään sopimuksia muuallakin kuin saunan lauteilla”

Urheilu

Yleisurheilun pomoksi pyrkivä Sami Itani, 31, on väitellyt tohtoriksi ja puhuu arabiaa: ”Vuonna 2018 täytyy py

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itani

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Hän

Identiteetin

Kolmanneksi

Puheenjohtajataistoon