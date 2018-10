Urheilu

Suomi jatkaa nousuaan Fifa-rankingissa ja on jo Unkarin kannassa – Belgia nappasi kärkisijan

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

jalkapallomaajoukkueen voittoputki näkyy myös Fifa-rankingissa. Huuhkajat on noussut torstaina julkaistulla listalla sijalle 56. Nousua kuukauden takaiseen on kaksi pykälää.Samalla Suomi on jo aivan samassa Kansojen liigan lohkossa pelaavan Unkarin kanssa. Unkari on pudonnut peräti kuusi pykälää sijalle 55. Suomen lohkon muista joukkueista Kreikka on sijalla 42 ja Viro sijalla 98.Listan kärkeen on noussut ehkä hieman yllättäenkin MM-pronssimaa Belgia, joka on ohittanut MM-kultaa kesällä voittaneet Ranskan. Muut kärkikymmenikön maat ovat järjestyksessä Brasilia, Kroatia, Englanti, Uruguay, Portugali, Sveitsi, Espanja ja Tanska.Heikosti jo muutaman vuoden pelannut Saksa on pudonnut sijalle 14. Heikennystä kuukauden takaiseen on kaksi sijaa.Pohjoismaista Tanskan jälkeen sijoittuvat Ruotsi (17.), Islanti (36.) ja Norja (48.). Färsaaret on sijalla 95.Fifa-rankingin kovin nousija on Gibraltar, joka onnistui voittamaan Kansojen liigan ottelussa Armenian. Sijoitus parani kahdekan pykälää ja on nyt 190:s.