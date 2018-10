Urheilu

Huuhkajien voitto Tampereella oli kohtalokas isku: Kreikan päävalmentaja Michael Skibbe sai potkut

Tappio Suomelle vierasottelussa Tampereelle oli liikaa Kreikan jalkapalloliiton johdolle.Kreikan jalkapalloliitto antoi torstaina potkut päävalmentaja Michael Skibbelle. Skibben seuraajaksi nimitettiin Angelos Anastasiadis, joka on maajoukkueen ensimmäinen kreikkalainen päävalmentaja 17 vuoteen, jos tilapäisiä päävalmentajia ei huomioida.Skibbe aloitti Kreikan päävalmentajana vuonna 2015 sen jälkeen, kun Kreikka ei ollut selviytynyt vuoden 2016 EM-turnaukseen. Viime vuonna hän solmi jatkosopimuksen, johon kuului vuoden 2020 EM-turnaus, mikäli Kreikka olisi sinne Skibben johdolla selvinnyt.Entisen Bundesliiga-valmentajan johdolla Kreikka jäi täpärästi rannalle MM-turnauksesta. Kreikka sijoittui lohkossaan toiseksi, mutta hävisi jatkokarsinnoissa Kroatialle.Skibben joukkueen menestys Kansojen liigassa oli pettymys Kreikan jalkapalloliitolle. Kreikka voitti kaksi ottelua ja hävisi kaksi. Tällä hetkellä Kreikka on lohkossa toisena, kuusi pistettä jäljessä lohkoa johtavaa Suomea.”Päätimme lopettaa yhteistyömme Skibben kanssa, ja samaan syntyi päätös Angelos Anastasiadisin pestaamisesta”, Kreikan jalkapalloliiton puheenjohtaja Vangelis Grammenos kertoi.”Liiton päätös on helposti ymmärrettävissä, se syntyi heikkojen tuloksien jälkeen.”Anastasiadisin sopimus jatkuu joulukuuhun 2019. Hän on valmentanut useita eri seuroja Kreikassa ja oli Kyproksen päävalmentajana vuosina 2004–2011. Anastasiadis ei ole valmentanut missään seurassa sitten vuoden 2016.Suomi kohtaa Kreikan Ateenassa 15. marraskuuta. Tasapeli riittäisi Suomelle lohkovoittoon.