”Landespedet vetävät Seagullsia pitkin lattiaa”, iloitsi Kobrien valmentaja Kisahallissa – Seagullsin pelintekijä esitti anteeksipyynnön yleisölle

Urheilu

”Landespedet vetävät Seagullsia pitkin lattiaa”, iloitsi Kobrien valmentaja Kisahallissa – Seagullsin pelintek

Seagulls

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ottelusiirtojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy