Valtteri Bottas toivoo ajavansa voitoista sitten, kun F1:n mestaruus on ratkennut – ”Haluan taas päättää kauden hyvin, vaikkei se kaikkea merkkaakaan”

Urheilu

Valtteri Bottas toivoo ajavansa voitoista sitten, kun F1:n mestaruus on ratkennut – ”Haluan taas päättää kaude

Valtteri Bottas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapauttaako

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy