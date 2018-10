FC Barcelonan ja Real Madridin El Clasico -otteluun myytiin yli 2 800 väärennettyä lippua – kymmenen epäiltyä on pidätetty

Urheilu

FC Barcelonan ja Real Madridin El Clasico -otteluun myytiin yli 2 800 väärennettyä lippua – kymmenen epäiltyä

poliisi on pidättänyt kymmenen henkilöä epäiltynä väärennettyjen lippujen myymisestä FC Barcelonan ja Real Madridin väliseen Espanjan liigan otteluun, El Clasicoon, kertoo uutistoimisto AFP.Poliisin mukaan väärennettyjä lippuja myytiin yli 2 800 kappaletta viime toukokuussa pelattuun otteluun. FC Barcelonalle lippuväärennökset maksoivat 1,5 miljoonaa euroa.Huijarit olivat saaneet haltuunsa Barcelonan kannattajien QR-koodeja, joiden avulla he tekivät väärennettyjä lippuja. Niitä myytiin reippaaseen ylihintaan.FC Barcelona on nyt sulkenut niiden kannattajien tilit, jotka joutuivat huijauksen kohteeksi.Poliisi teki perjantaina kaikkiaan yhdeksän ratsiaa epäiltyjen toimistoihin ja koteihin. Poliisin mukaan lisää pidätyksiä on tulossa.Nyt tapauksen tutkijat pohtivat, täyttääkö väärennettyjen lippujen kauppaaminen järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. FC Barcelona kutsui verkkosivuillaan huijausta ”järjestäytyneeksi mafiaksi”.FC Barcelonan ja Real Madridin El Clasico -ottelujen liput ovat Espanjan liigan halutuimpia. Seuraavan kerran joukkueet kohtaavat jo lauantaina kello 17.15.