Suomalaisen urheilun ainoa tähtitehdas sijaitsee Sotkamossa – olympiavoittaja Iivo Niskaselle se opetti, mitä harjoittelu oikeasti on: ”Lähdin suht nollista”

Urheilu

Suomalaisen urheilun ainoa tähtitehdas sijaitsee Sotkamossa – olympiavoittaja Iivo Niskaselle se opetti, mitä

Sotkamo

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kähärä

Sotkamossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niskaset

Lukiolaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvanut

Alueen

Maajoukkueen