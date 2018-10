Jalkapallojoukkue Leicester Cityn omistajan helikopteri syöksyi holtittomasti maahan hetki ottelun jälkeen – ”Se putosi sekunneissa kuin kivi”

Urheilu

Jalkapallojoukkue Leicester Cityn omistajan helikopteri syöksyi holtittomasti maahan hetki ottelun jälkeen – ”

Jalkapallojoukkue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Butcherin