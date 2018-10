Lumisade ajoi jalkapallon MM-kisapelaajan huijaukseen – seuraavat maaottelut jäävät väliin teon hyvityksen takia

Urheilu

Lumisade ajoi jalkapallon MM-kisapelaajan huijaukseen – seuraavat maaottelut jäävät väliin teon hyvityksen tak

Etelä-Korean

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähde: AFP