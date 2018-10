Salibandyn kohuttu sääntöuudistus etenemässä, mutta hitaammin: ”Ei ole mitään järkeä ajaa käärmettä pyssyn suuhun”

Urheilu

Salibandyn kohuttu sääntöuudistus etenemässä, mutta hitaammin: ”Ei ole mitään järkeä ajaa käärmettä pyssyn suu

Kansainvälisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alunperin

Uudistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lyhyempää