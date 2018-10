Leijonien ruoriin palaava Jukka Jalonen pitää Lauri Marjamäen kohtelua julmana: ”En olisi pystynyt olemaan samalla lailla ja pitämään suutani kiinni”

Urheilu

Leijonien ruoriin palaava Jukka Jalonen pitää Lauri Marjamäen kohtelua julmana: ”En olisi pystynyt olemaan sam

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalosen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kanadalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maailmanmestaruus

Tuosta

Maajoukkueen

Jaloselle

Marjamäki

Viiden