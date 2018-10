Kris Meeke löysi Toyotalla uudestaan ajomotivaation ja testaa tallin autoa Keski-Suomessa – ”Tommi Mäkisen tallin ilmapiiri teki minuun syvän vaikutuksen”

Urheilu

Kris Meeke löysi Toyotalla uudestaan ajomotivaation ja testaa tallin autoa Keski-Suomessa – ”Tommi Mäkisen tal

Toyotalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meeke

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toyotan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy