Olli-Pekka Ojansivulle jäi valtavat saamiset Iranista, nyt tähtipelaajaa tympii kaakelin katselu: ”Ei minusta silti enää Jani Sievistä tule”

Urheilu

Olli-Pekka Ojansivulle jäi valtavat saamiset Iranista, nyt tähtipelaajaa tympii kaakelin katselu: ”Ei minusta

Oli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaakelien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ojansivun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin

Perälä

Vantaan Ducks–Savo Volley keskiviikkona kello 18.30 Vantaan Lumo-hallissa.