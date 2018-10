Japanilaislääkärit varoittavat, että Tokion olympiamaratonista voi tulla kuumuuden takia ”hengenvaarallinen” – lääkärit vaativat maratonin alkamisajaksi kello 5.30

Urheilu

Japanilaislääkärit varoittavat, että Tokion olympiamaratonista voi tulla kuumuuden takia ”hengenvaarallinen” –

Ryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lämpöaalto

Lähde: AFP.