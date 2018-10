Veikkausliigan karsintaa pelataan lähes koomisissa olosuhteissa – pelaajat liukastelevat vesilätäköiden keskellä eikä pallo liiku juuri mihinkään

Urheilu

Veikkausliigan karsintaa pelataan lähes koomisissa olosuhteissa – pelaajat liukastelevat vesilätäköiden keskel

Suomalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruutu+ näyttää ottelun suorana lähetyksenä.

jalkapallo lokakuun lopussa luonnonnurmella on melko murheellinen näky. KPV ja TPS pelaavat parhaillaan liigakarsinnan ensimmäistä osaottelua Kokkolan keskuskentällä hankalissa olosuhteissa.Perunapeltomaisella kentällä on on runsaasti vettä, myös suuria vesilätäköitä. Siksi pallo ei paikoitellen liiku nurmea pitkin ollenkaan. Sen sijaan pelaajat liukastelevat miten sattuu. Lisäksi tuuli on melkoisen kovaa.Ottelu alkoi jo kello 14, koska Kokkolan kentällä ei ole valoja.Ensimmäisen puoliajan jälkeen tilanne on 0–0.Toinen osaottelu pelataan Turussa ensi lauantaina.