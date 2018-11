Torstain suuri urheilukysymys kuuluu, joko Patrik Laine osuu maaliin – HS esittelee Winnipegin ja Floridan kiinnostavimmat pelaajat

Urheilu

Torstain suuri urheilukysymys kuuluu, joko Patrik Laine osuu maaliin – HS esittelee Winnipegin ja Floridan kii

Florida

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

NHL-kautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Florida Panthers

#16 Aleksander Barkov,

23 vuotta

#11 Jonathan Huberdeau, 25 vuotta

#5 Aaron Ekblad, 22 vuotta

#91 Juho Lammikko, 22 vuotta

Winnipeg Jets

#29 Patrik Laine, 20 vuotta

#55 Mark Scheifele, 25 vuotta

#27 Nikolaj Ehlers, 22 vuotta

#33 Dustin Byfuglien, 33 vuotta

Torstai 1.11. Florida–Winnipeg, TV5 klo 20.