Taitoluisteluliitto palkkasi japanilaisen supertähden suojelijoiksi turvamiehiä – Helsinkiin tulee tuhansia japanilaisfaneja Yuzuru Hanyun takia

Urheilu

Taitoluisteluliitto palkkasi japanilaisen supertähden suojelijoiksi turvamiehiä – Helsinkiin tulee tuhansia ja

Huhtikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitoluistelun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

GP-kisa

Peltonen

https://www.hs.fi/haku/?query=mattias+versluis

Lindfors