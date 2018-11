Urheilu

Winnipegin Mathieu Perreault muistaa IFK:sta pitkän bussimatkan ja pimeät päivät: ”Se oli silti makea kokemus”

Winnipegin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Washington

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Yksi

IFK:n

Entä

Kaksi