Coloradon tähti Mikko Rantanen heittää kritiikin suoraan kohti puolustusta eikä ihme, kun alakerta vuotaa: ”Kaikki on kiinni henkisestä puolesta”

Urheilu

Coloradon tähti Mikko Rantanen heittää kritiikin suoraan kohti puolustusta eikä ihme, kun alakerta vuotaa: ”Ka

Colorado

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joukkueen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päävalmentaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyjääkiekossa

Coloradolla