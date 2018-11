Tästä on kyse

Elektroninen urheilu



Elektroninen urheilu tarkoittaa kilpailullista pelaamista tietokoneella, konsolilla tai mobiililaitteella.



Elektroninen urheilu kattaa kaikki pelit NHL- ja tanssipeleistä räiskintään. Pelit jaotellaan yleensä räiskintä-, strategia-, taistelu-, areena-, urheilu-, ajo- sekä rytmi- ja tanssipeleihin.



Suosituimpia pelejä ovat muun muassa League of Legends (LoL), Call of Duty (CoD), Defense of the Ancients 2 (Dota 2), Overwatch, StarCraft ja Counter-Strike: Global Offensive (CS).



Etelä-Korea on e-urheilun edelläkävijämaa. Tilastojen mukaan puolet maan väestä pelaa. Eniten pelaajia ja katsojia on Kiinassa.