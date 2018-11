Ross Edgley ui ensimmäisenä ihmisenä Britannian ympäri –matkaa kertyi lähes 2 900 kilometriä, aikaa kului yli neljä kuukautta

Urheilu

Ross Edgley ui ensimmäisenä ihmisenä Britannian ympäri –matkaa kertyi lähes 2 900 kilometriä, aikaa kului yli

Ihmisjoukon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy