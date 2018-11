KPV:n rahoittaja Matti Laitinen lupaa kaivaa Veikkausliigaan tarvittavat rahat kokkolalaisilta jalkapalloihmisiltä – ”Meidän tavoite ei voi olla vain liigassa säilyminen”

Urheilu

KPV:n rahoittaja Matti Laitinen lupaa kaivaa Veikkausliigaan tarvittavat rahat kokkolalaisilta jalkapalloihmis

Kokkolan

KPV kukisti kaksiosaisessa Veikkausliigan nousukarsintaottelussa Turun TPS:n, ja pelaa näin kaudella 2019 Suomen ylimmällä sarjatasolla. Ratkaiseva ottelu pelattiin lauantaina https://www.hs.fi/urheilu/art-2000005887803.html , ja sarjanousun ratkaisseen vierasmaalin teki Kalle Multanen https://www.hs.fi/haku/?query=kalle+multanen Sen jälkeen Kokkolassa on juhlittu ja muualla Suomessa ihmetelty, kuinka KPV aikoo järjestää liigatasoiset olosuhteet ensi kaudeksi. Esimerkiksi liigakarsinnan ensimmäisessä osaottelussa Kokkolan kentältä puuttui iltakelpoinen valaistus ja kenttäkin oli niin vetinen, että pahimmillaan peli toi mieleen vesipallon.HS:n sunnuntaina puhelimitse tavoittama KPV-Yhtiöt Oy:n manageri ja edustusjoukkueen rahoittajana tunnettu Matti Laitinen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+laitinen lupaa, että olosuhteet saadaan ensi kevääksi kuntoon.”Me tiedämme, että minkälaisten olosuhteiden täytyy olla, ja kyllä me olosuhteet hoidamme kuntoon, niihin ei tämä homma kaadu.”Laitisen mukaan alkavalla viikolla olosuhdeasiaa ryhtyvät miettimään sekä KPV että Kokkolan kaupunki.”Mutta niistä olosuhteista nyt on puhuttu jo aivan tarpeeksi. Nyt pitäisi hehkuttaa sitä, että KPV nousi liigaan 28 vuoden tauon jälkeen. Olen todella ylpeä tästä joukkueesta. Meillä oli loppukaudesta kauhea vammakierre, kuusi kaveria kulki lopussa kepeillä. Mutta kestimme sen.”Laitinen kertoi sunnuntaina joukkueen nousujuhlien olevan yhä kesken. Rymyämisen sijaan sunnuntaina juhlat olivat jatkuneet arvokkaissa merkeissä, kun joukkue oli käynyt tapaamassa eläviä ja edesmenneitä kokkolalaisia seuralegendoja.”Kävimme tapaamassa Gunnar Isosaarta https://www.hs.fi/haku/?query=gunnar+isosaarta , joka täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Hän on pelannut kuusivuotiaasta saakka KPV:ssä. Kävimme myös Kent Myntin https://www.hs.fi/haku/?query=kent+myntin haudalla hiljentymässä. Henri Mynttihän https://www.hs.fi/haku/?query=henri+mynttihan on jalkapalloilija kolmannessa sukupolvessa.”Olosuhteiden lisäksi KPV:n täytyy saada talven aikana uudistettua joukkueensa liigatasoiseksi.

Millä periaatteilla joukkue aiotaan koota Kokkolassa?

”No siitä informoidaan myöhemmin. Sen voin kuitenkin sanoa, että meidän tavoite ei voi olla vain liigassa säilyminen. Sellainen ei ole hyvä tavoite eikä sellaisella saa houkuteltua hyviä pelaajiakaan.”Matti Laitinen on verotietojen mukaan tällä vuosikymmenellä kuulunut suurituloisimpien pohjalaisten joukkoon. Hän omistaa teollisuusputkistoja valmistavan Fineweld Oy:n. KPV:n sarjanousua tehtiin muutama vuosi etupäässä Laitisen rahoituksella.

Mistä rahat liigakelpoiseen joukkueeseen, tulevatko varat suoraan Laitisen taskuista?

”Ei. Kyllä sen eilisissä [lauantain] juhlissa huomasi, että Kokkolassa on jalkapalloihmisiä ja -kulttuuria. Täältä pystytään kaivamaan rahaa sen verran kuin tarvitaan.”