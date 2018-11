Miten rahamaailma saadaan kiinnostumaan ilmastonmuutoksesta? Urheilulla, on amerikkalaisen ympäristötieteilijän vastaus

Urheilu

Miten rahamaailma saadaan kiinnostumaan ilmastonmuutoksesta? Urheilulla, on amerikkalaisen ympäristötieteilijä

Urheilulla

Tähän

Hershkowitz

Suomessa

Vielä

Talviurheilun harrastamisessa huomiota on kiinnitettävä myös urheilukohteisiin matkustamisesta syntyviin päästöihin, sanoo Protect Our Winters -ilmastoliikkeen puheenjohtaja Niklas Kaskeala

Monen

Hälyttäviä

Talviurheilun

Talvilajia

”Tiedostamme, että me talviurheilijoina olemme tällä hetkellä vielä enemminkin osa ongelmaa kuin ratkaisua.”

Hiihto-